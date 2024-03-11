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Amasya'da Ramazan Ayında Harşena Kalesi'nde Konser Verildi

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Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 160 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 160 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Bayram Çelik, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi.

Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Doruk ve Çelik ateşledi.

Vali Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın ramazan geleneklerini yaşatan bir şehir olduğunu söyledi.

Amasya'nın önemli Türk ve İslam şehri olduğunun altını çizen Doruk, "160 yıl devam eden böyle güzel bir geleneğim içinde bulunduğumuz için mutluyuz. Ramazanın maneviyatını derinleştiren, aynı zamanda güzellik ve coşku katan bir gelenek. Amasya'ya gelecek vatandaşlarımız burada çok güzel bir ramazan havası yaşayacaklarına eminim. Eski ramazan geleneklerinin yaşandığı belki de ülkemizdeki bir kaç ilden birisi Amasya. Amasya'ya gelecek vatandaşlarımızı Amasya'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Başkan Çelik de elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bandoyla, vaktin dolduğunun ise top atışıyla duyurulduğunu anımsattı.

Çelik, "Bandomuz ramazanda Amasya'ya renk katıyor, coşku katıyor. Birlik ve beraberlik duygularımızı artırıyor, bu geleneğimizi ömrümüz yettiğince devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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