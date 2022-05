Amasya'da "Özel Çocuklar Spor Şenliği" düzenlendi - Haberler

Amasya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve özel bir eğitim kurumunun iş birliğinde, "Özel Çocuklar Spor Şenliği" düzenlendi.

Amasya Spor Salonu'nda, "Spor aşkı engel tanımaz" sloganıyla düzenlenen şenlikte, engelli çocuklara, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından, spor malzemesi dağıtıldı.

Şenlikte engelli çocuklar, dart, flor curling, masa tenisi, tenis, kriket, basketbol gibi spor branşlarının etkinliklerine katıldı, çalan şarkılarla dans ederek eğlendi.

Vali Masatlı, yaptığı konuşmada, devletin imkanları sayesinde engelliler ve ailelerine verilen desteğin her alanda arttığını söyledi.

Özel eğitim alan çocukların yaşamla iç içe olması gerektiğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Engelli çocuklarımız bu ülkede geçmiş dönemlerde hapsedilirdi, mahalleye dahi çıkartılmazdı. İnsanlar engelli çocukları olduğu için utanırlardı. Onları hiçbir şeyle temas ettirmezlerdi. Maalesef o çocuklarımız yaşamını o şekilde sürdürdü ama çok şükür kurulmuş olan sosyal sistemimiz sayesinde bütün çocuklarımız kim olursa olsun. Her yaştan her gruptan ve her engelden, özel eğitime ihtiyacı olan bütün çocuklarımız başta okullarımız olmak üzere, spor tesislerimiz olmak üzere, devletin bütün imkanlarından büyük ölçüde yaralanıyor ve yararlanmaya da devam ediyor."