Amasya'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Ziyapaşa Bulvarı'nda bir otomobilden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Daha sonra yaralı olduğu tespit edilen kedi, veteriner hekime teslim edildi.
Amasya'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Ziyapaşa Bulvarı'nda bir otomobilden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Daha sonra yaralı olduğu tespit edilen kedi, veteriner hekime teslim edildi.