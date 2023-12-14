Amasya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Amasya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ali Osman Ö. idaresindeki 55 RA 447 plakalı otomobil, Turhal- Amasya kara yolunun Kapıkaya mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaranan sürücü ile araçta bulunan Yasin G, kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.