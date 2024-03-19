Amasya'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
H.T. idaresindeki 05 ADG 306 plakalı motosiklet, Harmanlar Mahallesi'nde T.Ö. yönetimindeki 06 BNG 290 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.