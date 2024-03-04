Amasya'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Onur D. yönetimindeki 34 EER 837 plakalı otomobil, Devlet Hastanesi Kavşağı'nda, Sedat Ç'nin kullandığı 71 DY 662 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücüler, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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