Amasya'da İlkokul Öğrencilerine Kişisel Bakım Eğitimi Verildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine kişisel bakım eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere kişisel temizlik, hijyen, beslenme, uyku düzeni ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgi aktarıldı. Ayrıca öğrencilere uygulamalı eğitim de verildi ve broşürler dağıtıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine kişisel bakım eğitimi verildi.

Toplum Sağlığı Merkezi doktorları Ayşe Nur Çaycı ve Ayşegül Aydoğan tarafından verilen eğitimde öğrencilere kişisel temizlik, hijyen, beslenme, uyku düzeni ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgi aktarıldı.

Eğitimde ayrıca öğrencilere, diş fırçalama, tırnak kesme, saç bakımı, vücut temizliği, banyo yapma, giyim ve ayakkabı seçimi gibi konularda uygulamalı eğitim verildi.

Program sonunda öğrencilere kişisel bakım konusunda broşür ve kitapçık dağıtıldı.

Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Ayşe Nur Çaycı, eğitimin öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlayacağını söyledi.