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Amasya'da 56 Bin 100 Dolu Makaron Ele Geçirildi

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Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan operasyonda 56 bin 100 dolu makaron ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bandrolsüz tütün, kaçak sigara ve elektronik sigara da bulundu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 56 bin 100 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 1 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin evi ve aracında yapılan aramada, 56 bin 100 dolu makaron, 65 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 281 paket kaçak sigara ve 15 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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