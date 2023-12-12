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Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı arttı

12 Aralık 2023 09:59 Güncelleme: 10:00 Abone Ol

Amasya'da bulunan 21 baraj ve göletin doluluk oranı ortalama yüzde 40'a yükseldi. Devlet Su İşleri (DSİ) 73. Amasya Şube Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, birçok baraj ve gölette artış yaşandı.