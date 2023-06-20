Amasra'da sel suları çekildi, temizlik başladı

AMASRA'DA SEL SULARI ÇEKİLDİ, TEMİZLİK BAŞLADI

Bartın'da dün geceden bu yana devam eden sağanak, akşam saatlerinde Amasra'da da etkisini gösterdi. Sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerinin alt katları su altında kaldı. 1 saatte metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü ilçede sel sularının çekilmesiyle ekipler ve vatandaşlar temizlik çalışmasına başladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı itfaiye ekipleri ve Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri, 10 ev ve iş yerinin alt katlarına dolan sel sularını tahliye etmeye başladı. İlçenin ortasından geçen Horhor Deresi'nin taşmasıyla 3 mahalle sular altında kaldı. Amasra Emniyet Müdürlüğü ve adliye binasının alt katları sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan 2 okulun bahçesine sel sularının girmesiyle hasar oluştu. Dere yatağı kenarında park halindeki araçlar, tespitlerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. İlçeye gelen ekipler hasar tespit çalışmalarına başlarken, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, sel oluşan mahallelerde incelemelerde bulunarak, ekipleri yönlendirdi.

Sel oluşan mahallelerde incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Aşırı yağış sonrasında Horhor Deresi taşarak, bazı mahallelerde 10-15 iş yeri ve alt katımıza su girdi. Şu anda bütün ekiplerimiz çalışıyor. Turizmin gözbebeği olan Amasra'mızda hızlı bir çalışma içinde girerek, sel hasarını hemen temizleyeceğiz. Ekiplerimizin sahadaki hasar tespit çalışmaları da başladı" dedi.

Ayhan ACAR/ BARTIN,