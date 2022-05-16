Amasra'da garajda park halinde bulunan otomobil yandı - Haberler

Amasra'da garajda park halinde bulunan otomobil yandı
AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'ın Amasra ilçesinde garaj içerisinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AMASRA, BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde garaj içerisinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saraydüzü köyünde garajda park halinde bulunan T.S'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, araç ve garaj kullanılamaz hale geldi.
AA / Selim Bostancı - Güncel