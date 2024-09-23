Üye Girişi
Haberler

Altınordu Belediyesi Kent Lokantası'nı Açtı

Altınordu Belediyesi Kent Lokantası'nı Açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası, belediye hizmet binasında düzenlenen bir törenle hizmete girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, lokantanın hem Altınordu'ya hem de halka önemli bir hizmet sunduğunu belirtti.

Altın Ordu Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altın Ordu Kent Lokantası, belediye hizmet binasının zemin katında düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Açılışa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kent Lokantası'nı açmaktan mutlu olduklarını belirtti.

CHP iktidarında kent lokantalarının yerini başka büyük hizmetlere bırakacağını söyleyen Demir, "Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de bir Ordulu olarak başkanımızın ve diğer ilçe başkanlarımızın da yanında olacağız. İstanbul'da, Ankara'da hangi proje varsa, hangi proje güzelse onu ilk buraya getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise örnek bir hizmetin Altınordu'da vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de Kent Lokantası'nı Altınordu'ya kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Açılış törenine, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

ordu

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı

Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Bağcılar, Sultangazi, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Karadut dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Karadut konusu ne, Karadut dizisi ne anlatıyor? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 23-24 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut CANLI İzle! Karadut 1. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Eylül Bornova, Karabağlar, Çiğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 23-24 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (BEIN SPORTS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Gaziantep FK Trabzonspor maçı nereden izlenir? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 7 filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? 24 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Akrep, İkizler, Aslan burcu yorumu! 24 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });