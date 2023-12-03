Altındağ Belediyesi, Çocuk ve Genç Odaklı 251 Eseri Hizmete Kazandırdı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçeye kazandırdıkları 251 eserin büyük kısmının çocuk ve genç odaklı olduğunu söyledi. Altındağ'da hayata geçirilen projeler arasında bilim merkezi, çocuk kulübü, sıfır atık okulu, kütüphaneler ve spor merkezleri bulunuyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçeye kazandırdıkları 251 eserin büyük kısmının çocuk ve genç odaklı olduğunu söyledi.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki Altındağ Bilim Merkezi'nde AA muhabirine, 4,5 yıllık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balcı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim gezilerinde seçmenlerden gelen talep doğrultusunda ilçeyi "çocuk şehri" yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Altındağ'da hayata geçirdikleri çocuk ve genç odaklı projelere ilişkin bilgi veren Balcı, şunları kaydetti:

"Altındağ Bilim Merkezini çok kısa süre içerisinde hizmete kazandıracağız. Hemen yanı başımızda Çocuk Kulübümüz var. Şu anda 40 binden fazla çocuğumuz 2 yıl içerisinde Çocuk Kulübümüzden istifade etti. Yine Sıfır Atık Okulumuz var. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından hizmete açılmıştı. Burada da 20 binden fazla çocuğumuz Sıfır Atık'la ilgili eğitimler aldı."

"Kütüphanelerimizde 60 bine yakın üyemiz var"

Balcı, çocuklara küçüklükten itibaren kitap kokusunu ve okuma sevgisini edindirmek amacıyla biri bebekler için olmak üzere toplamda 13 kütüphaneyi hizmete kazandırdıklarını anlattı.

İlçede 7'nci ücretsiz yüzme havuzunun gelecek günlerde hizmet vermeye başlayacağını dile getiren Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2,5 yıl içerisinde tam 27 bin çocuğumuza yüzme öğretmişiz. Herhangi bir ücret de almadık. Çocuklara bu imkanları sunmak bizim için çok büyük bir ayrıcalık. Aileler de Altındağ'da ikamet etmenin ayrıcalığını bir şekilde hissetmiş oluyor. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik 14 yeni spor merkezi yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Her bir mahalleye bir spor merkezi yaptık."

İlçede 2 okçuluk merkezi bulunduğu, kütüphanelerdeki üyelerinin ise 60 bine yaklaştığı bilgisini paylaşan Balcı, çocukların kütüphanelerden yoğun şekilde faydalandığını görmenin yeni kütüphaneler açma noktasında kendilerini teşvik ettiğini, bu doğrultuda 3 kütüphane daha açma projesini ilerlettiklerini belirtti.

Balcı, "Altındağ'a 251 tane eser kazandırdık ve bu eserlerin çok büyük kısmı da çocuk ve genç odaklı. Bunu da rahatlıkla, memnuniyetle ifade edebilirim. Artık çocuklarımız yapmış olduğumuz bu tesislerden yararlanmaya başladılar. Spor tesislerimizde eğitim alıp madalyalar getirmeye başladılar." diye konuştu.

"Altındağ'ın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz"

Altındağ'ın, Ankara'nın simgesi haline gelen Hacı Bayram Veli, Birinci Meclis Binası, Ulus, Ankara Kalesi, Hamamönü ve Ulucanlar gibi tarihi dokuları da içerisinde barındırdığına dikkati çeken Balcı, geçen ay UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Arslanhane Camisi'nin ilçe için büyük kazanç olduğunu bildirdi.

İlçenin tarihini gün yüzüne çıkarmak için Ankara Kalesi'ndeki Sığınak Müzesi ve eski belediye binası yerindeki Samanpazarı Meydanı projelerini sürdürdüklerini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Hacı Bayram Veli'nin doğduğu 'Solfasol' bölgesini ihya etmek için çalışma yürütüyoruz. Burası inşallah Ankaralılara 2-3 ay içerisinde açık hale gelmiş olacak. Ulucanlar'da ve Öksüzler Sokak'taki birisi 100, birisi de yaklaşık 200 yıllık çeşmelerin restorasyonu da tamamlandı. Kale bölgesinde bize ait olan kısımlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aktaş ve Gültepe'deki gecekondu önleme bölgelerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOKİ vasıtası ile yaklaşık 330 konutluk çalışmayı bitirmek üzereyiz. Altındağ'da 65 yeni park yaptık. Bölgeye 40 bine yakın ağaç diktik, meyve ormanları kazandırdık.

Yeşil ve spor alanlarıyla, eğitim tesisleriyle, kütüphaneleriyle Altındağ'ın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Burada bulunan vatandaşlarımız da 'İyi ki Altındağ'da yaşıyorum' deme şansına sahipler. Çok önemli 251 eser ve hizmet Altındağ'da hizmete geçti. Burada tabii ki her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklerini, önderliğini, himayelerini yanımızda hissettik. Sayın Bakanlarımızın desteklerini yanımızda hissettik."