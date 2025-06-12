Almanya, Ukrayna'ya 1,9 Milyar Avro Ek Askeri Yardım Sözü Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya 1,9 milyar avroluk yeni askeri yardım sağlamayı taahhüt etti. Bu yardım, uzun menzilli füzeler gibi ekipmanlar için kullanılacak.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ziyareti sırasında 1,9 milyar avroluk ek askeri yardım sözü verdi.

Bakan Pistorius, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna'ya sağlayacağı ekonomik finansmanın, diğer askeri ekipmanın yanı sıra uzun menzilli füzelerin finansmanı için kullanılacağını söyledi.

Yılın başında Ukrayna'ya 4 milyar avro destek sağladıklarını hatırlatan Pistorius, bu yardımın son birkaç ayda 7 milyar avroya çıkarıldığını, şimdi de 1,9 milyar avroluk ek askeri destek vereceklerini belirtti.

Pistorius, Alman Federal Meclisi tarafından ek fonun onaylanması durumunda, Almanya'nın bu yıl Ukrayna'ya toplam yaklaşık 9 milyar avro yardım sağlamış olacağını ifade etti.

Almanya'nın Ukrayna'da üretilen uzun menzilli atış sistemlerinin ortak finansmanını sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Pistorius, ilk sistemlerin gelecek aylarda hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Pistorius, "İkincisi, Ukrayna hükümetinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin malzeme satın alabilmesi için para sağlayacağız. Böylece Ukrayna silah endüstrisinin kapasitesi daha iyi kullanılabilir hale gelecektir." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço
Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış

Dünyanın konuştuğu kazadan yeni görüntü! Saniyeler içinde olmuş
Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi sağ kurtuldu

Hindistan'daki faciada mucize! Düşen uçaktan böyle çıktı
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti

Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.