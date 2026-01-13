Haberler

Almanya, İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın halkına karşı uyguladığı acımasız tutumu kınayarak, İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni çağırdı ve şiddeti sona erdirmeye yönelik çağrıda bulundu.

Almanya'nın, İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İran rejiminin kendi halkına karşı acımasız tutumu şok edici. İran'ı güçlü bir şekilde, kendi vatandaşlarına karşı şiddeti sona erdirmeye ve onların haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
