Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yarın Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Wadephul yarın Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşecek.

Bakan Fidan'ın Wadephul ile yapacağı görüşmede, Türkiye- Almanya ilişkilerinde üst düzeyli ziyaretler vasıtasıyla yakalanan ivmeden duyulan memnuniyeti ifade etmesi beklenirken, iki bakanın eş başkanlığında 18 Mayıs 2026'da Berlin'de düzenlenmesi öngörülen "Türkiye- Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması"nın üçüncü toplantısının çok boyutlu biçimde sürdürülen ikili ilişkilere ilave katma değer sağlayacağını belirtmesi planlanıyor.

Almanya ile 60 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefi çerçevesinde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) ile Enerji ve Maden Forumu gibi ikili mekanizmalar dahil ortak gayretlere devam edilmesinin önemini vurgulaması öngörülen Fidan'ın, savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularına değinmesi bekleniyor.

Fidan'ın, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin AB tarafınca da stratejik bakış açısıyla ele alınması ve Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri sürecine Almanya'nın katkıda bulunmasına yönelik beklentiyi dile getirmesi öngörülüyor.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi diyaloğunun da aralarında bulunduğu AB ile ilişkilerin gündeminde yer alan hususlarda Türkiye'nin beklentilerini aktarması beklenen Fidan'ın, Türk ürünlerinin "AB Ürünü (Made in Europe)" yaklaşımının öne çıktığı kamu alımları taslak mevzuatının kapsamına ilke olarak alınmasından duyulan memnuniyeti ifade etmesi planlanıyor.

Fidan'ın, AB tarafından başlatılan ve Avrupa güvenliğini ilgilendiren güvenlik ile savunma girişimlerinin NATO şemsiyesi altında ve AB üyesi olmayan müttefiklerin de dahliyle eşgüdüm halinde yürütülmesi gerektiğine dikkati çekeceği tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştırarak çatışma ve savaşlara sürüklediğini vurgulaması beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin, bölgedeki son gelişmeleri siyasi, ekonomik, askeri ve insani boyutlarıyla yakından takip ettiğini, topraklarına ve vatandaşlarına yönelebilecek her türlü tehdit karşısında gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini ve bölge ülkelerine yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınadığını ifade etmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, bölgedeki saldırıların enerji arzı güvenliğini tehlikeye attığını, terörle mücadele ile göç alanlarında çeşitli risklerin ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirtmesi beklenirken, gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunması ve diplomasinin tek seçenek olduğunu vurgulaması planlanıyor.

Gazze'deki durum ve Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında Türkiye'nin tutumunu aktarması öngörülen Fidan'ın, Türkiye'nin iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendiren Almanya'daki Türk toplumunun huzur ve refahına atfettiği önemi aktarması bekleniyor.

Türkiye- Almanya ilişkileri

NATO müttefiki olan Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler çok boyutlu nitelik taşırken, bu ilişkiler siyasi, ekonomik, askeri ve parlamenter alanlarda kurumsallaşmış durumda bulunuyor.

Son yıllarda gerçekleştirilen karşılıklı üst düzeyli ziyaretler, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere ivme kazandırmıştı.

Söz konusu ziyaretler kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak 17 Kasım 2023'te Almanya'yı ziyaret etmişti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 5 Şubat 2025'te, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise 29-30 Ekim 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ayrıca Bakan Fidan, Almanya'ya son olarak 28 Kasım 2025'te, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise 17 Ekim 2025'te Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

Türkiye'nin, en büyük ticaret ortaklarından Almanya ile ikili ticaret hacmi 2025'te 52,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. İkili ticaret hacminin kısa vadede 60 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Almanya'nın Türkiye'ye yatırımları 2024'te 771 milyon dolar, Türkiye'nin Almanya'daki yatırımları ise 449 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2024'te Türkiye'ye yurt dışından yapılan toplam doğrudan yatırımlarda Almanya yüzde 12'lik payla ikinci sırada yer almıştı.

2005-2024 döneminde Almanya'dan Türkiye'ye yönelik toplam yatırımlar 13 milyar dolara ulaşmıştı. Aynı dönemde Türkiye'den Almanya'ya yapılan yatırımlar ise 4 milyar doları aşmıştı.

Türkiye'nin huzur ve güvenliğine büyük önem verdiği Almanya'da yaşayan yaklaşık 3,5 milyonluk Türk toplumu, iki ülke arasında önemli bağ oluşturuyor. 2025'te Almanya'dan 6,7 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etmişti.