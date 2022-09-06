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Almanya'da uçakta maske zorunluluğu kalktı

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Almanya'da uçakta maske zorunluluğu kalktı

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, uçaklarda maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, uçaklarda maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'nın uçakta maske zorunluluğunu kaldıran en son ülkelerden biri olduğunu söyleyerek, uçakta maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu. Bakan Lauterbach, uluslararası uçuşlarda maskelerin takılmadığını söyleyerek, "Otobüs ve trenlerde maske takma zorunluluğu konusunda pazarlık yapmayacağız. Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında sonbaharda vaka sayısı keskin bir şekilde artarsa, uçaklarda maske takma zorunluluğu yönetmelikle yeniden gelebilir" ifadelerini kullandı.

Lauterbach, Almanya'nın sonbahara iyi hazırlandığını, salgın sırasında enfeksiyon sayısı artarsa maskelerin kapalı ve hatta açık alanlarda zorunlu olabileceğine de dikkat çekti.

(Mehmet Koca - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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