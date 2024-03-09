Almanya'da Türklerin Yoğun Yaşadığı Cadde Ramazan Ayına Özel Aydınlatıldı

Almanya'nın Köln kentinde, Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Venloer Caddesi ramazan ayına özel olarak süslenip aydınlatıldı.

Ramazan Projesi Derneği tarafından ilk kez gerçekleştirilen proje çerçevesinde, çeşitli dillerde ramazan ayına özel kutlama mesajlarının yer aldığı ışıkla aydınlatıldı.

Işıklı mesajlar, caddede ramazan ayında 30 gün boyunca yer alacak.

Köln Uyum Meclisi Eş Başkanı Ahmet Edis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da ilk kez bu yıl Frankfurt ve Köln şehrinde sokakların aydınlatılarak bir tarihin yazıldığını, bu ana tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Edis, "Biz buralıyız, buranın vazgeçilmez parçası haline geldik ve biz kimliğimizle, inancımızla buraya aitiz ve ayrı olamayız." dedi.

Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Muhterem Dilbirliği ise Köln Merkez Cami'sinin bulunduğu bölgenin özellikle seçildiğini belirterek, "Burası aynı zamanda Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Almanya'da bile olsa bizim geleneksel ramazan kültürümüzün yaşatılması açısından önemli bir proje." diye konuştu.

Açılışa katılan Feyza Bayraktar, "Bizim için güzel bir an. Burada entegrasyonun güzel bir örneği sergileniyor. Ramazan ışıklarını yapanları da tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Frankfurt'ta da bir cadde aydınlatılacak

Frankfurt kentindeki Grosse Bockenheimer Caddesi de ramazan ayına özel süslenerek bu yıl ilk kez bir ay boyunca aydınlatılacak.

Frankfurt Belediye Meclisinin aldığı kararla, cadde hilal, yıldız ve fanus fenerlerinin yanı sıra "Mutlu Ramazanlar" yazısıyla süslenip ışıklandırılacak.