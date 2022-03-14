Almanya'da güvenlik görevlileri büyük havaalanlarında greve gitti

Almanya'da büyük havaalanlarındaki güvenlik görevlileri ücret zammı ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle bir günlük greve gitti.

Grev nedeniyle Berlin, Düsseldorf, Bremen, Hannover, Leipzig ve Köln havalimanlarında uçuşlar iptal edilirken, güvenlik görevlilerinin yarın da ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt'ta greve gitmeleri bekleniyor.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenlerin önümüzdeki 12 ay boyunca havalimanı güvenlik personelinin ücretlerini saat başına en az 1 avro artırmasını ve Almanya'nın farklı bölgelerindeki güvenlik personelinin aynı ücreti almasını talep ediyor.

Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) de sendikanın taleplerinin "ütopik" olduğunu savunuyor. Tarafların bu hafta içinde ücretler için yeniden görüşmesi bekleniyor.