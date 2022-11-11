Almanya'da enflasyon Ekim ayında da zirvede

Almanya'da yüksek enerji ve gıda fiyatları Ekim ayında enflasyon oranını yeni bir zirveye taşıdı. Enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 10,4'e çıkarak 1951 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre değişim olarak ölçülen enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 10 seviyesinden, Ekim'de yüzde 10,4'e çıktı. Bu seviyenin Aralık 1951'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesi olduğu öğrenildi.

Federal İstatistik Ofisi Başkanı Dr. Georg Thiel, "Yüksek enflasyonun başlıca nedeni enerji ürünlerindeki muazzam fiyat artışları olmaya devam ediyor. Ancak diğer birçok mal ve hizmette de fiyat artışlarını giderek daha fazla gözlemliyoruz. Özellikle özel haneler için gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekici" dedi.

Destatis verilerine göre tüketici fiyatları Ekim 2022'de Eylül 2022'ye kıyasla yüzde 0,9 oranında artış gösterdi.

Enerji ve gıdada fiyat artışları başı çekiyor

Satın alma fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle enerji ürünleri Ekim ayında yüzde 43 daha pahalı hale geldi, özellikle doğal gaz fiyatları yüzde 109,8 ile iki kattan fazla arttı.

Yakacak odun, odun peleti ve diğer yakıtların fiyatları yüzde 108,1 oranında artarken, kalorifer yakıtı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8, elektrik yüzde 26 ve yakıt yüzde 22,3 daha pahalı hale geldi.

Ayrıca tüm gıda gruplarında fiyat artışları gözlemlendi. Yenilebilir katı ve sıvı yağlar (yüzde 49,7), süt ürünleri ve yumurta (yüzde 28,9), sebzeler (yüzde 23,1) ve ekmek ve tahıl ürünlerinde (yüzde 19,8) yüksek oranlarda fiyat artışları yaşandı. Genel olarak gıda yüzde 20,3 oranında daha pahalı hale geldi.

Enerji ve gıda fiyatları haricinde enflasyon oranı yüzde 6,5 oldu.

"Kasım'da da yüksek seyredecek"

Makroekonomik Politika Enstitüsü (IMK) Direktörü Sebastian Dullien "Enflasyon oranlarının Kasım ayında da yüksek seyretmesi bekleniyor. Yüzde 10'un üzerindeki oranlar beklenmeli," dedi.

Doğal gaz faturasının devlet tarafından ödenmesinin gaz fiyatlarını frenleyerek Aralık ayında enflasyon oranının tek haneli rakamlara dönmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Ancak bahar aylarında gaz fiyat freninin ikinci aşaması yürürlüğe girene kadar enflasyonun yüzde 10 ya da daha fazlasına yükselmesi muhtemel görülüyor.