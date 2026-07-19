Almanya elektrikli otomobillere iki ayda 54 milyon euro teşvik verdi

Almanya'da federal hükümetin 19 Mayıs'ta başlattığı, yeni elektrikli otomobil alanlara destek programı kapsamında şu ana dek yaklaşık 54 milyon euro ödeme yapıldı.Almanya'da yeni elektrikli otomobil alımında devletin sağladığı teşvik programı kapsamında şu ana dek 50 milyon eurodan fazla ödeme yapıldığı bildirildi.

Bu yıl, 19 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren program, 1 Ocak 2026'dan itibaren ruhsatlandırılan yeni otomobillere, aracın değer ve otomobili satın alan kişilerin medeni hali ve sahip olduğu çocuk sayısına göre çeşitli miktarlarda devlet teşviki verilmesini öngörüyor.

Federal Çevre Bakanlığı'nın Yeşiller Partisi grup başkanlığının sorusuna verdiği yanıta göre, 19 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında, toplam üç milyar euroluk destek bütçesinden 53,9 milyon euro harcandı.

Açıklamada ayrıca, en fazla talep gören elektrikli otomobil markasının, 2 bin 86 onaylanan teşvik dosyası ile Tesla olduğu bildirildi.

Tesla'yı bin 197 araçla Skoda ve 784 araçla Renault takip etti. Otomobil üreticilerinin satışları dikkate alındığında, Audi, Cupra/Seat, Porsche, Skoda ve VW markalarının sahibi Volkswagen toplam 2 bin 720 araçla zirvede yer aldı.

Volkswagen'i Citroen, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel ve Peugeot markalarıyla 2 bin 278 otomobil ile ile Stellantis ve 2 bin 86 araçla Tesla izledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ana kadar onaylanan yaklaşık 54 milyon euroluk tutarın, destek süresinin henüz kısa olması ve piyasaya sürekli yeni modellerin sürülmesiyle yaşanan yüksek piyasa dinamiği nedeniyle, ileriye dönük, desteğin dağılımına ilişkin sağlıklı bir sonuç çıkarmak için yeterli olamayacağı vurgulandı.

Teşvik hangi araçları kapsıyor?

Devlet teşviki, salt batarya ile çalışan tüm yeni araçlar ile harici olarak şarj edilebilen belirli hibrit motorlu araçlar (menzil genişletici motorlular dahil) ve hidrojen yakıt hücreli araçlar için geçerli olacak. 1 Ocak 2026'dan bu yana ruhsatlandırılan bu kategorilerdeki tüm araçların sahipleri teşvik başvurusunda bulunabilecek.

Elektrikli otomobillerin menzilini artıran küçük içten yanmalı motorlara "menzil genişleticiler" deniyor. Menzil genişleticili veya şarj edilebilir hibrit araçların teşvike uygun olması için kilometre başına 60 gramdan fazla karbondioksit emisyonu yapmamaları veya en az 80 kilometre elektrikli menzile sahip olmaları gerekiyor. Bu araçlar için öngörülen teşvik şimdilik 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak.

Araç başına teşvik ne kadar?

Teşvik tutarı kademeli olup gelir, ailenin büyüklüğü ve motor tipine göre belirleniyor. Tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar için temel olarak 3 bin euro, şarj edilebilir hibritler ve menzil genişleticili elektrikli otomobiller içinse bin 500 euro destek sağlanıyor.

Teşvik miktarına en fazla iki çocuk için 500 euro ek ödeme yapılıyor, bu da azami bin euroya tekabül ediyor. Yıllık hane geliri 60 bin euronun altında olan otomobil sahiplerine ek bin euro, yıllık hane geliri 45 bin euronun altında olanlara ise ek 2 bin euro destek veriliyor.

Toplamda, düşük gelir grubundan iki çocuklu başvuru sahiplerine bir elektrikli otomobil için 6 bin euro ve bir hibrit araç ya da menzil genişleticili araç için 4 bin 500 euro azami teşvik söz konusu.

Kaynak: Deutsche Welle