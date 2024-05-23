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Almanya'da AfD Partisi Avrupa Parlamentosu'ndan ihraç edildi

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Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) içinde bulunduğu siyasi gruptan ihraç edildiği bildirildi. AfD'nin liste başı adayı Maximilian Krah'ın Nazilerle ilgili ifadelerinin ardından gelen açıklamada, grubun 'Krah'ın karıştığı olaylarla artık ilişkilendirilmek istemediği' ifade edildi.

Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) içinde bulunduğu siyasi gruptan ihraç edildiği bildirildi.

AP'de aşırı sağ eğilimli Kimlik ve Demokrasi (ID) grubunun, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, AfD'ye yönelik "derhal ihraç" kararı alındı.

AfD'nin liste başı adayı Maximilian Krah'ın Nazilerle ilgili ifadelerinin ardından gelen açıklamada, grubun "Krah'ın karıştığı olaylarla artık ilişkilendirilmek istemediği" ifade edildi.

Avrupa genelinde seçimleri izleyen Europe Elects'in nisan ayı tahminlerine göre, ID'nin 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimlerinde 83 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

Süreç

AfD parti yönetimi AP seçimlerinde liste başı aday olan Krah ile ilgili kriz toplantısı yaparak, Alman siyasetçiye parti adına seçim kampanyalarında sahneye çıkma yasağı getirmişti.

Bu kararın ardından Krah, parti yönetiminden ayrıldığını duyurmuştu.

Krah'a seçim kampanyalarında sahneye çıkma yasağı getirilmesinin nedeni olarak, Alman milletvekilinin İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, nasyonal sosyalizm döneminde Schutzstaffel (SS) adı verilen paramiliter oluşumun tüm üyelerinin suçlu olmadığını söylemesi gösteriliyor.

Röportajda "SS üniforması giyen herkesin otomatik olarak suçlu olduğunu asla söylemeyeceğim." ifadesini kullanan Krah, SS'in savaş suçlusu olup olmadığına ilişkin soruya da "Kesinlikle yüksek oranda suçlu vardı ancak hepsi suçlu değildi." yanıtını vermişti.

Bu röportajdan sonra Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) Genel Başkanı Jordan Bardella, AP'de gelecekte AfD ile aynı meclis grubunda birlikte çalışmayacağını ifade etmişti.

Krah için çalışan Jian G, 23 Nisan'da, Çin adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmış, Almanya Başsavcılığının talebiyle 7 Mayıs'ta da Krah'ın Brüksel'de AP'de bulunan ofisinde arama yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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