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Almanya Başbakanı Scholz'un konvoyunda güvenlik zafiyeti yaşandığı ortaya çıktı

Almanya Başbakanı Scholz'un konvoyunda güvenlik zafiyeti yaşandığı ortaya çıktı

Güncel Haberler

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un konvoyuna dahil olmayı başaran bir kişinin, uçağa biniş alanına kadar gittiği ve Şansölye'ye sarıldığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un konvoyuna dahil olmayı başaran bir kişinin, uçağa biniş alanına kadar gittiği ve Şansölye'ye sarıldığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, çarşamba günü Frankfurt'ta Avrupa Merkez Bankasının etkinliğine katılan Scholz'un, başkent Berlin'e dönmek üzere havalimanına hareket ettiği ve yolda bir aracın konvoyunu takip ederek aprona kadar girdiği ifade edildi.

Gece saatlerinde yaşanan olayda Yunan asıllı olduğu iddia edilen kişinin, Şansölye'nin konvoyuyla havalimanının güvenlik bariyerinden geçmeyi başardığı, aracından indiğinde Scholz'a doğru koşarak elini sıktığı ve ona sarıldığı ifade edildi.

Olayın fark edilmesinin ardından gözaltına alınan kişinin, sorgusunda, konvoyu büyük bir düğün kafilesi sandığını söylediği aktarıldı.

Alman hükümeti haberi doğrularken konuya ilişkin detay vermedi.

Söz konusu zafiyetin nasıl oluştuğu konusunda güvenlik ekibine iç soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Olaf Scholz Almanya Berlin Güncel Haberler

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