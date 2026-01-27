Haberler

Almanya Başbakanı Merz: "Avrupa uyandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Grönland için yapılan müzakerelerin başarısında Avrupa'nın birlikteliğinin etkili olduğunu belirtti. NATO ortaklıklarının güçlendirilmesi konusunda güvence verdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın birlikteliğinin Grönland için yapılan müzakerelerde başarıya ulaşılmasına katkı sağladığını belirterek, "Avrupa uyandı." ifadesini kullandı.

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Avrupa uyandı." ifadesini kullanan Merz, Avrupa'daki birlikteliğin Grönland için yapılan müzakerelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Almanya'nın, NATO ortağı olarak Yüksek Kuzey'in güvenliği için daha güçlü çaba sarf edeceğini aktaran Merz, bu konuda Frederiksen ve Nielsen'e güvence verdiğini belirtti.

Alman hükümet çevrelerinin verdiği bilgiye göre Merz, Welt gazetesinin düzenlediği ve basına kapalı yapılan Ekonomi Zirvesi kapsamında Frederiksen ve Nielsen ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Pınar Altuğ'un kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı

Kızı 17 yaşında: Podyumdaki pozları büyük beğeni topladı
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar

Havalimanından aldığı yolcular, taksiciye kabusu yaşattı
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir