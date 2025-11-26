Haberler

Almanya Başbakanı Merz: Avrupa Kendi Çıkarları İçin Egemen Bir Aktördür

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Avrupa'nın barış ve özgürlük için kendi değerleri doğrultusunda bağımsız bir aktör olduğunu vurguladı. Ukrayna'daki savaşın sürmesi durumunda uluslararası toplumun gerçekten barışa ulaşamayacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın bir oyun topu olmadığı, kendi çıkarları ve değerleri için egemen bir aktör olduğunu söyledi.

Merz, Federal Meclis'teki 2026 bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada Ukrayna'daki savaşa değindi.

Avrupa'da barışı ve özgürlüğü korumak istediklerini aktaran Merz, "Kapitülasyonla bir barış istemiyoruz, demokratik ve özgürlükçü değerlerimiz temelinde Avrupa'daki halkların barış içinde bir arada yaşamalarını istiyoruz." dedi.

Merz bunun için mücadele ettiklerini vurgulayarak, Ukrayna'ya ilişkin de bu politikayı izlediklerini anlattı.

Savaşın mümkün olan en hızlı bir şekilde sona ermesini istediklerini ifade eden Merz, ancak büyük güçler arasında Ukrayna'nın ve Avrupalıların onayı olmadan müzakere edilen bir anlaşmanın Ukrayna'da gerçek ve sürdürülebilir bir barış için temel oluşturamayacağını kaydetti.

"Avrupa bir oyun topu değil, kendi çıkarları ve değerleri için egemen bir aktördür." diyen Merz, Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı saldırısını durdurması ve başka bir devletin topraklarından askerlerini geri çekmesi durumunda savaşın yarın sona erebileceğini söyledi.

Merz, şimdi Avrupa'da ve transatlantik ittifakta birlik içinde olunmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu ihtilafın çözümünde ABD'nin çabalarını memnuniyetle karşıladığını, bunu Başkan Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiğini aktaran Merz, "Ancak Ukrayna için Avrupa için ve ABD ile ittifakımız için bu kader anında şunu da açıkça söylemek isterim, Avrupa meseleleri üzerinde ancak Avrupa ile mutabakat içinde karar verilebilir." diye konuştu.

Gerçek bir müzakerenin mümkün olabilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş çığırtkanlığının umutsuz olduğunu gösterilmesi gerektiğini belirten Merz, bu yüzden Ukrayna'ya desteği gerektiği sürece sürdüreceklerini yineledi.

Merz, dondurulmuş Rus varlıklarını bu amaçla kullanılmasını istediklerini, Almanya'nın da 2026 bütçesinde Ukrayna'ya desteği 3 milyar avro daha arttırarak 11,5 milyar avroya çıkaracağını anlatarak, Putin'in bu savaşı kazanma şansı olmadığını görmesi gerektiğini belirtti.

"Barışın ve özgürlüğün bedava olmadığı fikrine tekrar alışmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Merz, Almanya'da siber güvenliğe ve kritik altyapıya yatırım yapacaklarını, Alman ordusunun personel donanımını güvence altına almak için de yeni bir askerlik hizmeti yasasını çıkaracaklarını anlattı.

Merz, ülkenin savunmasının devletin ve toplumun sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
