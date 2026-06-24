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Almanya'nın F126 fırkateyn projesini sonlandırmak istediği iddia edildi

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, mali ve teknik sorunlar nedeniyle F126 fırkateyn programını sonlandırmayı değerlendiriyor. Alternatif olarak Meko tipi fırkateynler gündemde.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Alman Donanmasının en büyük silahlanma projelerinden biri olan F126 tipi fırkateyn programını sonlandırmayı değerlendirdiği ileri sürüldü.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Pistorius, uzun süredir teknik ve mali sorunlarla gündeme gelen F126 fırkateynlerinin üretiminin sürdürülmesini istemiyor.

Haberde, F126 projesi için 2020 yılında dönemin Savunma Bakanı Ursula von der Leyen döneminde verilen siparişten bu yana 2 milyar avronun üzerinde harcama yapıldığı belirtildi.

Habere göre Rheinmetall şirketi mayıs ayında Alman Savunma Bakanlığına projeyi toplam 12,8 milyar avroluk bütçeyle sürdürme teklifinde bulundu.

Alternatif olarak Meko fırkateynleri gündemde

Haberde Pistorius'un artık sekiz Meko tipi fırkateyn satın alma seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.

Böylece F126 programının iptal edilmesi halinde ilk Meko fırkateyninin en geç Aralık 2029'da donanmaya teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Der Spiegel, Pistorius'un konuyla ilgili Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i bilgilendirdiğini öne sürerken Alman Savunma Bakanlığının konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermediğini aktardı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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