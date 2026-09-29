Alman Birliği Günü'nün 36. yıl dönümü Ankara'da resepsiyonla kutlandı

(ANKARA) - Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, "Eyaletimiz refahını, Almanya'ya gelmek üzere memleketlerini geride bırakan insanların sıkı çalışmasına ve cesaretine borçludur. Birçoğu Türkiye'den misafir işçi, öncü ve yanlarında az eşya ama büyük umutlar taşıyan gençler olarak gelmişti" dedi.

Alman Birliği Günü'nün 36'ıncı yıl dönümü Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyona Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay ve bazı milletvekilleri katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst, bu yıl hem Kuzey Ren-Vestfalya'nın 80. kuruluş hem de Türkiye ile yapılan işgücü anlaşmasının 65'inci yıl dönümünün kutlandığını belirtti. Bu iki yıl dönümünün birbiriyle iç içe geçtiğini kaydeden Wüst, şunları kaydetti:

"Eyaletimiz refahını, Almanya'ya gelmek üzere memleketlerini geride bırakan insanların sıkı çalışmasına ve cesaretine borçludur. Birçoğu Türkiye'den misafir işçi, öncü ve yanlarında az eşya ama büyük umutlar taşıyan gençler olarak gelmişti. Çelik ürettiler, yollar inşa ettiler; tıpkı Serap Güler'in babası gibi, çoğu zaman ailelerinden uzakta ve zorlu koşullar altında madenlerde çalıştılar. Bunu hatırlamak önemlidir. Ne büyük bir şans ki, pek çoğu burada kaldı ve Kuzey Ren-Vestfalya'yı kendine yuva edindi.

Bugün Avrupa'da Türkiye ile daha güçlü bağlara sahip başka bir bölge yok. Türk kökenli 1 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Birçoğunun ülkelerimiz arasında birer köprü vazifesi görmesinden minnettarım. Kuzey Ren-Vestfalya ve Türkiye yakın ortaklardır. Biz dostuz. Dostluğunuz için teşekkür ederim."

"ALMAN FEDERAL HÜKÜMETİ, TÜRKİYE İLE ORTAKLIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR"

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Güler de Almanya ve Türkiye'nin her konuda hemfikir olmasa da önemli olanın bu konular üzerinde birlikte çalışmak olduğunu belirterek, "Sık sık bir araya geliyoruz. Önem taşıyan tüm meseleleri açıkça ve ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında stratejik diyalog kapsamında Berlin'de bir araya geldik. Avrupa güvenliğinden göçe, ticaretten Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerine, yatırımdan kültüre kadar her konuyu en ince ayrıntısına kadar görüştük. Alman Federal Hükümeti, Türkiye ile olan bu ortaklığı geliştirmek için var gücüyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'NIN TÜRKİYE-AB YAKINLAŞMASINI DESTEKLEMESİ SON DERECE DOĞAL"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg isi iki ülkenin yakın dostlar olduğunu vurgulayarak, ilişkilerin en önemli dayanağının insanlar olduğunu belirtti.

Daha yakın iş birliği içinde olunması gerektiğine dikkati çeken Sorg, "Çevremizdeki dünyanın içinde bulunduğu durum hepimizi teyakkuz halinde tutuyor. İşte bu noktada dostluğumuz, birlik içinde durabilmemizin temelini oluşturuyor. Avrupa'nın iki büyük ülkesi olarak ortak bir sorumluluğumuz var. Bu yıl Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin başarılı geçmesi için iş birliği yaptık. Şu anda Malatya'da bulunan Alman Patriot sistemleri, ittifakın güneydoğu kanadını koruyor" diye konuştu.

Almanya'nın 2025 yılında 55 milyar avroluk hacmiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunun altını çizen Sorg, "Siyasi açıdan da ilişkilerimiz oldukça yoğun. Mayıs 2025'ten bu yana Şansölye ile Cumhurbaşkanı arasında beş görüşme gerçekleştirildi. Sadece Dışişleri Bakanlarımız düzeyinde ise yedi görüşme yapıldı. Bugün de Kuzey Ren-Vestfalya'dan sizi burada ağırlıyoruz. Bu tablo karşısında Almanya'nın Türkiye ile AB arasındaki yakınlaşmanın devam etmesini desteklemesi son derece doğal" şeklinde konuştu.

"1 MİLYONDAN FAZLA TÜRK KÖKENLİ İNSAN YAŞIYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır da iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin 1763 yılına kadar uzandığını bildirerek, "Bugün eşsiz, çok boyutlu, çok katmanlı ve dayanıklı bir ilişkiden söz ediyoruz. Bu güçlü ilişkiler, son yıllarda gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin sıklığında ve parlamentolarımız arasındaki diyaloğun giderek yoğunlaşmasında da kendini göstermektedir" dedi.

Kacır, ekonomik ortaklığın Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ilişkinin en güçlü sütunlarından olduğunu ifade ederek, Almanya'nın Türkiye'nin önde gelen ticaret ortağı ve en önemli ihracat pazarlarından olduğunu söyledi.

Kacır, "İkili ticaret hacmimiz geçen yıl 52,3 milyar dolara ulaşmış olup bu rakam ekonomik ilişkimizin boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak ekonomik bağlarımızın derinliği ticaret rakamlarının çok ötesine geçmektedir. Alman sanayisinin ve teknolojisinin Türkiye'deki varlığının geçmişi bir asırdan fazla geriye gitmektedir" diye konuştu.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİN DAHA DERİN BİR İŞ BİRLİĞİ İLE ŞEKİLLENMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Ortaklıklarının tek yönlü olmadığını, Türk girişimciler ve şirketlerin de Almanya'da önemli yatırımlar yaptığını belirten Kacır, böylelikle iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha da güçlendiğini vurguladı.

Kacır, "Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinin bundan sonraki döneminin daha derin bir sanayi ve teknoloji iş birliği ile şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir ortaklık, yatırım, inovasyon ve sürdürülebilir büyüme için yeni fırsatlar yaratarak her iki ülkenin de yararına olacaktır. Türkiye'nin giderek gelişen sanayi ve teknoloji kapasitesi, yakın iş birliği için sağlam bir temel oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Almanya ekonomilerinin birbirine derinden bağlı olduğunu söyleyen Kacır, "Türk ve Alman şirketleri onlarca yıldır birlikte çalışma deneyimine sahipken araştırma ve inovasyon topluluklarımız da birbirleriyle yakından bağlantılıdır. Almanya'daki Türk toplumunun bilim, spor, sanat, siyaset ve iş dünyası gibi çeşitli alanlardaki başarıları bizim için bir gurur kaynağıdır ve gelecekteki iş birliğimiz için önemli bir ivme sağlamaktadır" dedi.

Kacır, Türk imalatçılarının Alman sanayisinin önemli ortakları olduğunu belirterek, "Alman şirketlerinin Türkiye'deki yatırımları da aynı üretim ağlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'deki üretimi etkileyen herhangi bir engel, Alman şirketleri ve ortak rekabet gücümüz açısından da sonuçlar doğuracaktır. Yerleşik tedarik zincirlerini sekteye uğratacak bir yaklaşım, her iki taraftaki üreticileri ve tedarikçileri etkileyecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA