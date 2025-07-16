Aliyev ve Berdimuhammedov İki Ülke İlişkilerini Güçlendirmek İçin Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Berdimuhammedov'la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Berdimuhammedov'un ziyaretinin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Aliyev, "Halklarımızı derin kardeşlik gelenekleri birleştiriyor ve bağımsızlık döneminde bu ilişkiler daha da güçlendi. Birçok alanda başarıyla işbirliği yapıyoruz ve iki ülke de bağımsız politika izleyerek geleceğe güvenle bakıyor. Tarihi bağlarımız bugün kurduğumuz ilişkiler için sağlam bir zemin oluşturuyor. Eminim ki bu ziyaret ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Siyaset, ekonomi, ulaşım ve enerji dahil pek çok alanda iki ülke arasında önemli başarıların elde edildiğini vurgulayan Aliyev, Berdimuhammedov'la gelecekteki işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Berdimuhammedov ise Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin temel amacının ikili ilişkileri daha da derinleştirmek, elde edilen kazanımları pekiştirmek, yeni proje ve işbirliği alanlarına ivme kazandırmak olduğunu dile getirdi.

"Türkmenistan-Azerbaycan ilişkilerini üç kelimeyle özetlemek mümkün. Kardeşlik, dostane komşuluk ve işbirliği." diyen Berdimuhammedov, iki ülke ilişkilerinin tarihi temellere dayandığını, halkların ortak geçmişi ve karşılıklı ihtiyaç anlayışı çerçevesinde siyasi ve ekonomik kaynakların refah için seferber edildiğini belirtti.

İki ülke arasında dış politika, siyaset, ekonomi, kültür ve insani ilişkiler alanlarında güçlü ve kapsamlı bir işbirliği gündeminin oluştuğunu anlatan Berdimuhammedov, bu işbirliğinin temelinde liderler arasında kurulan güven ve anlayışın yer aldığını vurguladı.

Berdimuhammedov ayrıca, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri ve uluslararası hukuk normlarına dayalı ortak dış politika yürüttüğünü, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Ekonomik ve ticari ortaklığın nitelik ve nicelik açısından geliştiğine işaret eden Berdimuhammedov, kültür, bilim, eğitim ve halklar arası ilişkilerin de güçlendiğini ifade etti.

Türkmen lider, ziyaretin Türkmenistan-Azerbaycan ilişkilerinin daha da yakınlaşması ve uzun vadeli stratejik işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli dönüm noktası olacağına inandığını belirtti.