Aliyev, BMGK'da reform yapılmasını desteklediklerini söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının bazı durumlarda kısa zamanda uygulandığını, bazı durumlarda ise yıllarca kağıt üzerinde kaldığını belirterek "Biz reformları destekliyoruz. BMGK kararlarının siyasi üstünlük temelinde uygulanması durdurulmalıdır." dedi.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında Azerbaycan topraklarının bir zamanlar Ermenistan tarafından işgal altında bulunmasından, bölgede yaşanan yıkımlardan bahseden Aliyev, Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtararak adaleti ve uluslararası hukuku yeniden sağladığını kaydetti.

Aliyev, sorunun çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun hiçbir çözüm bulamadığını hatırlatarak, "Minsk Grubu sorunun ebedi kalmasını isteyenlerin aleti oldu. Bugün Azerbaycan toprak bütünlüğünü kendisi sağladığı için artık Minsk Grubuna ihtiyaç kalmadı. Biz Minsk Grubuna 'elveda' dedik. Maalesef Ermenistan ve başkaları onu hayata döndürmeye çalışıyor. Fakat bu mümkünsüzdür çünkü Minsk Grubu artık öldü." diye konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmanın sadece bölgesel değil küresel bir konu olduğunu vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:

"Çünkü bu sadece uluslararası hukukun temel ilkelerinin tamamen ihlali değil, aynı zamanda BMGK kararlarının da ağır ihlali ve dikkate alınmaması durumuydu. 1993'te BMGK tarafından 4 karar kabul edildi. Bu kararlarda Ermenistan'dan işgal ettiği topraklardan kayıtsız şartsız çıkması isteniyordu. Fakat bu kararlar uygulanmadı. Kimse bu kararların niye uygulanmadığı sorusuna yanıt vermiyor. Belki de yanıt vermek istemiyorlar. Bazı durumlarda BMGK kararları birkaç gün içerisinde uygulandığı halde Azerbaycan'a geldiğinde bu kararlar kağıt üzerinde kalmıştır. 28 yıl bu kararlar kağıt üzerinde kaldı. Cesur Azerbaycan askerlerinin çabaları olmasaydı bu kararlar bir 28 yıl daha kağıt üzerinde kalacaktı. Bu durum, BMGK'da reformlar yapılması konusunu gündeme getiriyor. BMGK kararları uygulanmıyorsa o zaman bunları kabul etmenin ne anlamı var. Biz reformları destekliyoruz. BMGK kararlarının siyasi üstünlük temelinde uygulanması durdurulmalıdır."