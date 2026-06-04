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Alican–Margara Sınır Kapısı yolunda çalışmalar başladı

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Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican–Margara Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan güzergahta yol genişletme ve ek yol yapım çalışmaları başladı. 6 kilometrelik hatta yol genişliği 30 metreye çıkarılıyor.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican–Margara Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan güzergahta yol genişletme ve ek yol yapım çalışmalarına başlandı.

Alican Köyü'nden sınır kapısına uzanan yaklaşık 6 kilometrelik hatta yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yolun yanına ilave güzergah oluşturulurken, yol genişliği de 30 metreye çıkarılıyor. İş makinelerinin sahaya inmesiyle başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sınır kapısına ulaşım kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Gümrük ve sınır altyapısındaki hazırlıkların ardından başlatılan proje, sınır kapısına yönelik ulaşım ağının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın, 7 Haziran'da Ermenistan'da yapılacak seçimlerin ardından ve anayasa değişikliği sürecinin tamamlanması sonrasında açılmasının beklendiğini ifade etmişti. Bölgede devam eden yol genişletme ve ek yol çalışmaları, Alican–Margara Sınır Kapısı'nın geleceğine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, çalışmaların planlanan program çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber: Özkan AYDIN / IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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