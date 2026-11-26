(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasından oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin, "Filistin halkının yanında duran, insanlık ve dayanışma adına tribünlerden ses yükselten Beşiktaş taraftarımızın yanındayız" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gürcistan'da Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan'da Beşiktaş taraftarımıza yönelik polis müdahalesini ve gözaltıları kınıyorum. Filistin halkının yanında duran, insanlık ve dayanışma adına tribünlerden ses yükselten Beşiktaş taraftarımızın yanındayız. Tüm Beşiktaş camiasına ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA