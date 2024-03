Ali Babacan: Merkez Bankası'nın faiz artışı ekonomiyi kurtarmaz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'ye yükseltmesine tepki gösterdi. Babacan, "Merkez Bankası'nın faiz artışı da artık bundan sonra ekonomiyi kurtarmaz, Merkez Bankası'nın faiz artışı da bir işe yaramaz, yaramayacak. Sadece bu millete daha fazla zulüm anlamına gelecek" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmesine tepki gösterdi. Babacan, şunları söyledi:

"Merkez Bankası bugün politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarttı. Seçimlerden önce, geçen seneki genel seçimlerden önce, Sayın Erdoğan ne demişti? 'Ben iş başında olduğum sürece faiz artmaz, indi daha da inecek' dememiş miydi? 'Nas var. Faiz inecek' dememiş miydi? Ne oldu? Seçimlerden bu yana tam dokuz kez faiz artırdı. Faizi artıran Sayın Erdoğan'ın kendisi ha. Merkez Bankası'nın haddine mi izin almadan onay almadan faiz artırmak? 'Seçimlerden önce faiz inecek' dedi. Seçimden sonra dokuz kere faiz artırdı. Evet, aldattı. Onun için helalinden kazanmadı. Merkez Bankası'nın faiz artışı da artık bundan sonra ekonomiyi kurtarmaz, Merkez Bankası'nın faiz artışı da bir işe yaramaz, yaramayacak. Sadece bu millete daha fazla zulüm anlamına gelecek. Çünkü TÜİK bağımsız bir şekilde, dürüst bir şekilde doğru enflasyonu açıklamadan, güven oluşturamazsınız. Hukuk olmadan, adalet olmadan enflasyonu düşüremezsiniz. Hukuk olmadan, adalet olmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Her gün hukuk çiğneyip, her gün adaleti çiğneyip arkasından 'Bu ülkede ekonomiyi düzelttim' diyemezsiniz. Olmadı, olmayacak. Dikkat edin bakın. Tam on ay geçti, on ay. Geçen seneki seçimlerden bu yana on ay geçti. On aydır faiz artırmaktan ve vergi artırmaktan başka bir iş yaptılar mı Allah aşkına ya? Yaptıkları tek şey bu. Faiz artırırlar, vergi artırırlar. Ülkede enflasyon patladı gitti. Olan emekliye oldu, olan çiftçiye oldu. Türkiye'nin her yerinde emeklimiz feryat ediyor, 'geçinemiyorum' diyor. ve üstüne bu faiz artışıyla beraber kredi kartı borcu olan esnafımız, borcu olan çiftçimiz daha ağır bir yükle de karşı karşıya kaldı. Hatay'dan, seçim otobüsümüzden bütün milletimize selamlarımı iletiyorum. Bu sıkıntılı günler bir an önce geçsin ve 'Türkiye özgürlüğe, adalete, zenginliğe ulaşsın' diyorum."