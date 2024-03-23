Üye Girişi
Haberler

Ali Babacan, Emeklilere Verilen Banka Promosyonuna Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere "güzel haber" diyerek duyurduğu banka promosyonu açıklamasına tepki gösterdi. Babacan, "Seçimlere bir hafta kala emeklilerimize verdikleri sürpriz, el kesesinden cömertlik. Bankaların kesesinden emekliye cömertlik yapmaya çalışıyorlar. Çarşıdan pazardan inanın bunları haberi yok. 10 bin TL, 12 bin TL emekli maaşıyla bu ülkede yaşamanın imkansız olduğundan bunların haberi yok" dedi.

Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de konuştu. Partisinin iftar programına katılan Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "güzel haber" denilerek duyurulan emeklilere banka promosyonu kararını eleştirdi. Babacan, şunları söyledi.

"BANKALARIN KESESİNDEN CÖMERTLİK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"En son emekliye müjdeyi duydunuz herhalde, değil mi? Bankaların promosyon rakamları artacakmış. Herhalde en az üç yıllığına emeklilere bir sözleşme imzalatacaklar, bir defalığına, artık 8 bin lira mı, 10 bin lira mı, 12 bin lira mı; bir defalığına bir ödeme yapacaklar. Onu da bankalara yaptıracaklar. Seçimlere bir hafta kala emeklilerimize verdikleri sürpriz, el kesesinden cömertlik. Bankaların kesesinden emekliye cömertlik yapmaya çalışıyorlar. Çarşıdan pazardan inanın bunları haberi yok. 10 bin TL, 12 bin TL emekli maaşıyla bu ülkede yaşamanın imkansız olduğundan bunların haberi yok. Umutsuz olmayacağız. Dürüst kadrolar tarafından yönetildiğinde bu ülkenin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Çözemeyeceği hiçbir kriz de yok."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Deva Partisi Ali Babacan Banka Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title