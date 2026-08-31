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Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu: Bölgesel İşbirliğinin Stratejik Koridoru

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu: Bölgesel İşbirliğinin Stratejik Koridoru
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Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önemli projelerinden olan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu, üç ülkenin liderlerinin desteğiyle hayata geçiriliyor. Kaşgar'dan başlayıp Kırgızistan'ın dağlık arazisinden geçerek Özbekistan'a ulaşan bu hat, bölgesel ekonomik kalkınmayı güçlendirecek ve Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişimine katkı sağlayacak.

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önde gelen projelerinden biri olan Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu, üç ülkenin liderleri tarafından bizzat destekleniyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar kentinden başlayan güzergah, Kırgızistan'ın dağlık arazisinden geçerek Özbekistan'a ulaşıyor.

Üç ülkeye ve halklarına fayda sağlayan stratejik bir koridor haline gelen demiryolu, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacak. Güzergah altyapı bağlantısı, ekonomi ve ticaret etkileşimlerinin ve Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişiminin desteklenmesinde de önemli rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua
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