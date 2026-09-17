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Albüm: Çin'in Hubei eyaletinde nilüfer kökü üretimi hız kazandı

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Albüm: Çin'in Hubei eyaletinde nilüfer kökü üretimi hız kazandı
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HONGHU, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Honghu kentinde nilüfer kökü hasadı için yoğun mesai devam ediyor.

HONGHU, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Honghu kentinde nilüfer kökü hasadı için yoğun mesai devam ediyor.

Kentte nilüfer kökü ekim alanı 2025'te 15.000 hektara ulaşırken, toplam üretim 320.000 ton oldu.

Yerel yetkililer, teknolojik kaynaklardan yararlanarak yeni çeşitlerin geliştirilmesi, üretim sürecinin tamamını kapsayan kalite standartlarının oluşturulması ve işletmeler, kooperatifler ile çiftçiler arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi yoluyla nilüfer kökü sektörünü geliştiriyor. Bu çalışmalar istihdamı ve yerel halkın gelirlerini artırıyor.

Kaynak: Xinhua
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