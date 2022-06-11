Alanya'da turistin parasını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler

Alanya'da turistin parasını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu turistin parasını çaldığı iddia edilen zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu turistin parasını çaldığı iddia edilen zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Mahmutlar Mahallesi'nde tatil yapan Rusya vatandaşı A.G. (54), yolda yürürken 800 lirasını çaldığını öne sürdüğü İ.G'den (33) şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıyı yakaladı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.G, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, zanlının üzerinde bulunan 800 liranın, turiste teslim edildiği öğrenildi. AA / Mustafa Kurt - Güncel Mahmutlar Jandarma Antalya Alanya Güncel Haberler

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