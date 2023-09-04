Alanya'da safari aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, safari aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası kayıtlarında her iki aracın da hızla ilerlediği görüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada, safari aracında bulunan Rus uyruklu Olga Zhukova (61) olay yerinde, Kazakistan uyruklu kız çocuğu Symbat Nasipgali (2) ile Kazakistan uyruklu Araılym Nugmanova (34) ise götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

17 YARALI

Kazada yaralanan 17 kişiden 2'sinin araç sürücüleri, 7'sinin İsrail uyruklu, 2'sinin Kazakistan uyruklu, 2'sinin ise Rus uyruklu ve 4'ünün de Türk olduğu ifade edildi. Yaralı 2 araç sürücüsü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

İKİ ARACIN DA HIZLI GİTTİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Kazanın meydana geldiği bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında her iki aracın da hızla ilerlediği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)