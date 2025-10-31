Alaçam'da Maden Arama Talebi İptal Edildi

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Dürtmen mevkisinde maden aramak için ruhsat talebinde bulunan firmanın bu talebinden vazgeçtiğini bildirdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dürtmen mevkisinde yabancı bir kuruluş tarafından 18 Haziran 2025'te maden arama çalışması yapılması için ruhsat talebinde bulunulduğunu, konu hakkında Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından görüşü sorulan Alaçam Belediyesinin olumsuz görüş bildirdiğini belirtti.

Aynı şekilde Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Valiliğine bağlı ilgili kurumların da olumsuz görüş bildirdiğini aktaran Özdemir, süreç sonunda 7 Ekim'de ilgili firmanın Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bölgedeki maden arama talebinden vazgeçtiğine dair yazısını sunduğunu kaydetti.

Özdemir, Dürtmen mevkisinde maden arama çalışmalarının yapılmaması yönünde kendilerine destek veren tüm siyasi parti temsilcilerine, Alaçam halkına, çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşlarına ve doğa hassasiyeti gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.