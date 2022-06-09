Akşener: Mülakatlar Ak Partililere İş Bulma Merkezi Haline Gelmiş - Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde halka seslendi. Akşener, "Dayınız var, 58 puanla atanıyorsunuz. Dayınız yok, 92 puanla atanamıyorsunuz. Demek ki mülakatlar, AK Partililere iş bulma merkezi haline gelmiş. Karasu'nun orta yerinde size söz veriyorum. Hiçbir gencin hayallerini, gençliğini, umutlarını ellerinden almaya kimsenin hakkı yok. Bu haksızlığı işleyenlerin iki cihanda, yakasında ellerimiz olacak" dedi.

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine bugün Sakarya'da devam etti. Akşener, esnafın sorunlarını dinlemek için geldiği Karasu'da vatandaşlara hitabetti. Akşener'in mikrofon verdiği bir kadın, "Çocuklara KPSS'deki mülakatı kaldırın. Üç tane çocuğum var, oturduğum evi kiraya vereceğim, çocuklarımı okutacağım. Ne olur çocuklarımızın yolunu açın. Ne olur tek yürek olalım. Başka hiçbir şey istemiyorum" dedi. Akşener, bunun üzerine şunları söyledi:

"MÜLAKATLAR AK PARTİLİLERE İŞ BULMA MERKEZİ HALİNE GELMİŞ"

"Yokluk içinde çocuklarını okutan; günlerce, yıllarca KPSS'ye çalışmış, ama mülakatta dayısı olmadığı için elenmiş çocukların annesi konuştu. Emek sarf etmeye kimse karşı değil. 'Çocuğum çalışsın, gayret göstersin ama hakkı yenmesin' diyor. KPSS'den 92 puan alıp atanamamış genç gördüm, ama yanındaki 58 puanlı arkadaşının atandığını görüp ağlayan genç gördüm. 86 puan alıp atanamamış kızı için yolun orta yerinde bağıra bağıra ağlayan anne gördüm. Aynı kızının 62 puanlık arkadaşının atandığını görmüş anne gördüm. Bu hak mıdır? Bu hukuk mudur? Bu vicdan mıdır? Bu ahlak mıdır? Düşünün; dayınız var, 58 puanla atanıyorsunuz. Dayınız yok, 92 puanla atanamıyorsunuz. Demek ki mülakatlar, AK Partililere iş bulma merkezi haline gelmiş. İYİ Parti olarak, iktidarımızda mülakatı ortadan kaldıracağımızı zaten söylemiştik. Şimdi Karasu'nun orta yerinde size söz veriyorum. Hiçbir gencin hayallerini, gençliğini, umutlarını ellerinden almaya kimsenin hakkı yok. Bu haksızlığı işleyenlerin iki cihanda, yakasında ellerimiz olacak.

"EL ELE VERECEĞİZ, BU HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ"

Hani 10 bin kişiye iş verilecekti, söz verilmişti, ne oldu? Fabrika gidiyor. 2 buçuk yıldır il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan geziyorum. Esnaf, sanayicinin, besicinin, köylünün ürettiğini satan insandır. Esnaf, müşterisini velinimet görendir. Ancak uzun zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı. Son dakikaya gelince bizi, 'oculuk buculuk' üzerinden birbirimize düşürüyor. Ondan sonra da oy alıyor ama artık deniz bitti. Artık uyandınız. Seçmen velinimet olacak. İşletmeler istihdam yaratıyor, katma değer üretiyorlar. Ey seçmen, ey aziz milletim, asıl velinimet sizsiniz. Siyasetçiye o kadar kolay oy vermeyeceksiniz. Sizin karşınızda benim gibi hazır ol da dikilecek. Sizi birbirinize düşman eden her cümleyi elinizin tersiyle iteceksiniz. 'Benim derdim üzerinden çözüm üretin' diyeceksiniz. Burdur'da yazmalı, ağzı oruçlu bir ablamız, 'Sayın Erdoğan bize sürtük dedi. Ben, 14 yaşında evlendim, kocamın yüzünden başka kimseyi görmedim. Allah'ın dışında da kimseye biat etmedim. Ben sürtük değilim, bize sürtük diyemezsin' dedi. İşte o ablanın ahı, bizim gibi kadınların ahı bu arkadaşı yakacak. El ele vereceğiz, bu harami düzeni birlikte yıkacağız. 5-10 maaş alan danışmanların olduğu bir ülkede helal olmaz. Gözyaşı dinmez, haram olur. Yapmaya çalıştığımız şey budur. Helal oylarımızla sandıkta bunları demokrasiyle attaya göndereceğiz inşallah. Emekli hayatlarında, muhalefet hayatlarında başarılar diliyorum. Bu ülkenin nasıl yönetileceğini hep beraber göstereceğiz."

ANKA / Güncel