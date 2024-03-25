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Akşehir'de 4 Tırın Karıştığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Karapınar idaresindeki 42 AGK 715 plakalı tır, Akşehir Tren Garı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki 01 ASV 343 plakalı tıra çarptı.

Ardından Semih Çapraz idaresindeki 10 AIY 433 plakalı tır, Karapınar idaresindeki tıra, Nedim Kılıç yönetimindeki 16 Y 0358 plakalı tır da önünde seyreden Çapraz'ın kullandığı tıra çarptı.

Kazada sürücü Nedim Kılıç, tırın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.

Kazada yaralanan tır sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan tırların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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