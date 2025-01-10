Aksaray Jandarma Komutanı, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Bayer, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler" fotoğrafını tercih eden Bayer, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" başlıklı karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğraflarına oy veren Bayer, "Spor"da tercihini Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" başlıklı karesinden yana kullandı.