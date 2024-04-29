Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Yaya Çarpma Kazası: Bir Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray-Ankara kara yolunda bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü kaçtı.

Aksaray'da, bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen araç, Aksaray- Ankara kara yolunun 30. kilometresinde yürüyen Neşet T'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Neşet T, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'de yaşayan Neşet T'nin, 7 Nisan'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'a yürüyerek gideceğini belirttiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title