Aksaray'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aksaray'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 650 obje, 110 yüzük ve 13 bin 949 sikke ele geçirildi.

Araçtaki F.K. ve M.A. gözaltına alındı.