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Aksaray'da Horoz Dövüşü Yapanlara Cezalar

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Aksaray'da horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen 7 kişiye toplam 95 bin 487 lira ceza uygulandı. Operasyonda 37 horoz da ele geçirildi.

Aksaray'da horoz dövüştürdüğü tespit edilen 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda, 5 horoz taşıma el çantası, horozların dövüş sırasında uçarak kaçmaması için ayaklarına bağlanan 10 aparat ve kafesler ele geçirildi.

Ekipler tarafından horoz sahipleri ile bahis oynayan 7 kişiye toplam 95 bin 487 lira para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 37 horoz, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Hayvan Hakları Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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