Aksaray'da Horoz Dövüşü Yapanlara Cezalar
Aksaray'da horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen 7 kişiye toplam 95 bin 487 lira ceza uygulandı. Operasyonda 37 horoz da ele geçirildi.
Aksaray'da horoz dövüştürdüğü tespit edilen 7 kişiye 95 bin 487 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Horoz dövüşünün yapıldığı alandaki aramalarda, 5 horoz taşıma el çantası, horozların dövüş sırasında uçarak kaçmaması için ayaklarına bağlanan 10 aparat ve kafesler ele geçirildi.
Ekipler tarafından horoz sahipleri ile bahis oynayan 7 kişiye toplam 95 bin 487 lira para cezası uygulandı.
Dövüştürülen 37 horoz, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.