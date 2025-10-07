"Aksa Tufanı" Netanyahu'nun peşini bırakmıyor, İsrail'deki krizleri derinleştiriyor

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı'nın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen İsrail'de operasyonun yankıları hala hissediliyor, siyasi ve askeri liderlik üzerinde ağırlık oluşturmayı sürdürüyor.

İsrail'in en büyük güvenlik ve askeri başarısızlığı olarak görülen bu olayda sorumluluk İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atfedilirken, Netanyahu ise bu sorumluluğu üstlenmeyi reddediyor.

Hamas, 7 Ekim 2023 sabahı Gazze Şeridi sınırındaki İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri üsse ve beldelere benzeri görülmemiş bir saldırı düzenledi.

Çok sayıda İsrail askerinin öldüğü, yaralandığı ve birçok İsraillinin esir alındığı saldırı, İsrail'de şok etkisi yarattı.

İsrailli analistler, Aksa Tufanı'nın ve ardından Gazze'ye başlatılan saldırıların, İsrail tarihindeki en tehlikeli an olduğu, ülkenin güvenlik ve askeri imajının çöküşünü gözler önüne serdiği, yankılarının Netanyahu ve hükümetini rahatsız etmeye devam ettiği, iç ve dış krizleri de derinleştirdiği görüşünde.

"İsrail'in 7 Ekim'de yaşadığı yenilgi, tarihin en acı ve aşağılayıcı yenilgisidir"

Maariv gazetesinden siyasi analist Ben Caspit, kaleme aldığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in 7 Ekim'de yaşadığı yenilgi, tarihin en acı ve aşağılayıcı yenilgisidir. En kötü kabuslarımızda bile, başımıza böyle bir şeyin geleceğini hiç düşünmemiştik.

Hamas, İsrail ordusunun bir tümenini zahmetsizce ortadan kaldırdı, yerleşim yerlerini ve askeri üsleri işgal etti, şehirleri kendisine aitmiş gibi kullandı, yüzlerce sivili ve askeri kaçırdı. Orta Doğu'nun en güçlü ordusunu küçük düşürdü ve geride yakılmış bir toprak bıraktı."

Hamas'ın saldırısının etkilerine işaret eden Caspit, "Sonradan yaşanacak hiçbir şey bu olayı silmeyecek, yarayı iyileştirmeyecek, travmayı hafifletmeyecek. Yahudilerin dünyada korunabileceği tek yer olmak amacıyla kurulan İsrail Devleti, rolünü yerine getirememiştir." yorumunda bulundu.

Caspit, Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıların devam etmesinin haklı bir gerekçesi kalmadığını vurgulayarak, Gazze'deki savaşın çoktan bitmesi gerektiğini belirtti.

İran'ı ve Hizbullah'ı hedef alan saldırıların birkaç hafta sürdüğünü hatırlatan Caspit, İsrail'in bu saldırılarda "etkileyici askeri başarılar" elde ettiğini ve askeri üstünlüğünü ortaya koyduğunu savundu.

Caspit, İran'a ve Hizbullah'a karşı kısa süren ancak Gazze'de hala devam eden saldırıların askeri hedefleri değil "iç siyasetteki hesapları yansıttığına" işaret etti.

"Gazze'deki savaş Netanyahu'nun dayattığı siyasi kısıtlamalar nedeniyle devam ediyor"

Gazze'deki saldırılarla ilgili Caspit, "Bu savaş şu ana kadar sadece Binyamin Netanyahu isimli bir rehinenin dayattığı siyasi kısıtlamalar nedeniyle devam ediyor." ifadesini kullandı.

Caspit, "Gazze'de tehdit ortadan kalkana kadar devam etmekte ısrar ettik. Belki de amaç, Netanyahu koalisyonuna yönelik tehdidi ortadan kaldırmaktı." yorumunu yaptı.

Netanyahu'nun hedeflerinden biri olan Hamas'ın ortadan kaldırılmasına işaret eden Caspit, "İsrail hiçbir zaman düşmanın tamamen yok edilmesini bir savaş hedefi olarak belirlememiştir. Bunun basit bir nedeni vardır; bu imkansızdır." ifadelerine yer verdi.

"On binlerce sivili öldürdük, esirlerin ölümüne neden olduk, koca bir bölgeyi harap ettik"

Haaretz gazetesinden analist Nir Hassun, "başarısız" olarak nitelediği Netanyahu ve hükümetini, "İsrail tarihinin en büyük iki felaketi" şeklinde değerlendirdiği 7 Ekim saldırılarından ve İsrail'in bu saldırılara verdiği tepkilerden sorumlu tuttu.

Hamas'ın saldırısında 1200 kişinin öldüğünü ve kaçırılanların olduğunu belirten Hassun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına işaret ederek, "On binlerce sivili öldürdük, esirlerin ölümüne neden olduk, koca bir bölgeyi harap ettik, kitlesel kıtlık başlattık, sayısız savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledik." ifadelerine yer verdi.

Hassun, Hamas'ın saldırılarının yankılarının yıllar boyunca devam edeceğine dikkati çekerek, "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Ancak ikinci felaket, İsrail Devleti'nin üzerine inşa edildiği temelleri, yani uluslararası meşruiyeti, Arap dünyasıyla diplomatik ve ekonomik ilişkileri ve İsrail toplumu içindeki dayanışmayı yerle bir etti." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'yi hedef alan saldırıların İsrail'i yalnızlaştırdığını belirten Hassun, "Boykotlar, yaptırımlar ve İsrail Devleti'nin çeşitli alanlarda temsil ettiği her şeye yönelik aşağılamalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hassun, "Mesele sadece uluslararası arenayla sınırlı değil. İsrail'in kendi içinde bile bu suçlara katılmayı reddedenlerin sayısı artıyor; birçoğu göç ediyor ve gerçekler önlerine konunca kimliklerinden utanıyor." yorumunu yaptı.

Netanyahu, İsrail'in "izole" edildiğini kabul etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ilk kez 15 Eylül'de ülkesinin "izole" edildiğini kabul etti.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Netanyahu, Maliye Bakanlığında düzenlenen bir konferansta, "Bir tür izolasyona giriyoruz ve giderek kendi kendine yeten bir ekonomiye uyum sağlamamız gerekecek." dedi.

Amerikalıların Tel Aviv yönetimine desteğinde düşüş yaşanıyor

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Quinnipiac Üniversitesi'nin 26 Eylül'de yaptığı ankete göre, Amerikalıların Tel Aviv yönetimine desteğinde önemli bir düşüş yaşanıyor.

Ankete katılanların neredeyse yarısı, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım nedeniyle Netanyahu'dan rahatsızlığını ifade etti.

Sonuçları Haaretz gazetesinde yayımlanan ankette katılımcıların yüzde 47'si İsrail'i desteklemenin ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet ettiği görüşünü savunurken, yüzde 41'i tam tersi yönde görüş belirtti, yüzde 12'si ise soruyu yanıtsız bıraktı.

İsrail'den göç edenlerin sayısı artıyor

İsrail'den göç edenlerin sayısı her geçen yıl artarken, İsrail Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre 2024'te 79 bin İsrailli ülkeyi terk etti, 21 bin kişi ise geri döndü.

Büronun verilerine göre 2023'te de yaklaşık 55 bin 300 İsrailli ülkeyi terk etmişti.

ABD desteğiyle İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıları nedeniyle "ülkede boğucu ekonomik koşullar ve derin bir siyasi bölünme" yaşanıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda en az 67 bin 160 kişi hayatını kaybetti, 169 bin 679 kişi yaralandı.