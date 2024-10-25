Akkuyu Nükleer AŞ Turnuvasında Balıkçılar Yarıştı

Akkuyu Nükleer AŞ'nin Mersin'in Silifke ilçesinde organize ettiği turnuvada balıkçılar, en büyük ve en çok balığı yakalamak için yarıştı.

Yeşilovacık Mahallesi ile Dana Adası arasında düzenlenen turnuvaya, 8 ayrı tekneyle 16 amatör balıkçı katıldı.

Balıkçılar, bilgilendirmenin ardından, hazırlıklarını tamamladıkları tekneleriyle denize açıldı.

Katılımcıların tuttukları balıklar, hakem heyetince tartılıp sonraki yıllarda düzenlenecek etkinliklerde karşılaştırma yapılabilmesi için radyasyon ölçümünden geçirildi.

Yarışmanın en büyük balığını Buğra Sarı yakalarken, en çok balığı ise 8 kilo 308 gramla Halil Yüğürük ve Ahmet Sandal ikilisi tuttu.

Dereceye giren amatör balıkçılara ödüllerini, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün ve Akkuyu Nükleer AŞ Liman Müdürü Okan Bozkurt verdi.

Kaymakam Aslaner, gazetecilere, yarışmanın 10 yıldır yapıldığını söyledi.

Etkinliğin önemine değinen Aslaner, şöyle devam etti:

"Amaç, yarışmadan çok aslında nükleer santralin denizlerimize negatif bir etkisi var mı yok mu, onu belirlemek. Denizin içindeki canlı popülasyonuna etkisi var mı yok mu, onu test etmek. Eğlenceli tarafı tabii ki yarışmak. Bizim için kalıcı ve değerli olan, bunların ölçümleri sonunda geçmiş yıllarla da karşılaştırılarak denizlerimizde nükleer çalışmalardan dolayı herhangi bir negatif etki var mı, bunu bulmak. Bu da hem nükleer enerjinin güvenilirliğini anlamamız açısından hem de denizlerimizden çıkan ürünleri güvenerek tüketebileceğimizi göstermesi açısından çok değerli ve önemli."

Akkuyu Nükleer AŞ Liman Müdürü Bozkurt da yarışmanın geleneksel hale geldiğini belirterek, "Nükleer enerji çevre açısından temiz bir elektrik kaynağı olup, çevreye zarar vermez. Bundan dolayı nükleer santral civarındaki su, hem denize girmek için hem de bugün yakaladığımız balıklar gibi, her zaman iyi bir yaşam ortamı olacaktır." diye konuştu.

Bozkurt, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında balık koruma bariyerlerinin kurulmasını ön gören modern bir deniz ve kıyı hidrolik yapıların sistemi inşa edildiğini, böylelikle özel hava kabarcığı perdesinin deniz sahasından santrale balıkların girmesini engellediğini söyledi.

Yarışmacılardan Halil Yüğürük de güzel ve eğlenceli geçen etkinlikte birincilik elde ettiği için mutlu olduğunu vurguladı.

Yarışmacı Ali Yıldırım, etkinliğin rekabetli ve güzel geçtiğini kaydetti.