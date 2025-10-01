Akkuyu NGS projesi ile yerli firmalar küresel nükleer ekosisteme açılıyor

AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde yerlileştirme payı 11 milyar dolara ulaşırken, 2 bini aşkın firma projede doğrudan görev aldı. Böylece Akkuyu NGS projesi hem sanayi üretiminde hem de istihdamda binlerce kişiye yeni iş kapısı açtı.

Akkuyu NGS projesinde yer alan Şenol Makina Yetkilisi Bahadır Şenol, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sadece enerji arz güvenliği açısından değil, aynı zamanda yerli firmalara kazandırdığı tecrübe ve kabiliyetlerle de stratejik bir rol üstlendiğini söyledi. Şenol, "Bu önemli projede görev alan Türk şirketleri, edindikleri deneyim ve oluşturdukları iş standartlarıyla gelecekte hem Türkiye'de hem de dünyada hayata geçirilecek nükleer projelerde yer alma potansiyeli kazanıyor" dedi.

Akkuyu NGS projesini yalnızca bir ticari faaliyet olarak değil, ülkenin enerji bağımsızlığına katkı sunma misyonu olarak değerlendiren Şenol, projeye bakış açılarını şu sözlerle dile getirdi:

"Akkuyu NGS inşasını hiçbir zaman sıradan bir enerji yatırımı ya da tedarik yapılacak bir iş fırsatı olarak görmedik. Bu projenin ülkemizin enerji arz güvenliği ve stratejik bağımsızlığı açısından kritik öneme sahip olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Küresel ölçekteki dalgalanmalar, bölgesel riskler ve finansal açıdan karşılaşılan sıkıntılara rağmen, bu yatırımın devamlılığı Türkiye'nin enerji vizyonu açısından hayati bir öneme sahip."

ŞENOL: ÜLKEMİZİN STRATEJİK GELECEĞİNE ORTAK OLUYORUZ

İlk günden bu yana altyapı çalışmalarından kaba inşaata, kurulum ve mobilizasyon aşamalarına kadar ihtiyaç duyulan tüm yük kaldırma ve taşıma çözümlerini, dünya standartlarında kalite ve sertifikasyon anlayışıyla sağladıklarını belirten Şenol şunları söyledi:

"Girdi maliyetlerinin artmasının yanı sıra uluslararası finansman akışındaki bazı sıkıntılar ve sektörün doğasından kaynaklanan güçlükler karşısında da projeye katkı sunmaya devam ediyoruz. Santralin kesintisiz ilerleyişine katkımızı sadece bir iş potansiyeli olarak görmüyoruz, ülkemizin stratejik geleceğine ortak olmak düşüncesiyle yaklaşıyoruz. Bizler ticari kaygıların ötesinde, ülkemizin enerji bağımsızlığına hizmet etmenin gururunu taşıyoruz. Akkuyu'ya sunduğumuz katkı sadece bugünü değil, yarının stratejik hedeflerini de şekillendiriyor."

Türk firmalarının, Akkuyu NGS'de nükleer enerji alanında edindiği değerli kazanımlarla birlikte, gelecekte küresel ölçekte projelerde yer almalarının yolunun açıldığını kaydeden Şenol, "Böylece, Türkiye'nin enerjideki stratejik yatırımları yalnızca iç piyasayı değil, uluslararası nükleer pazarları da şekillendirme potansiyeline kavuşuyor" ifadesini kullandı.

ALACI: AKKUYU'DA KAZANDIĞIMIZ DENEYİM, GELECEKTE BİZE YENİ KAPILAR AÇACAK

1971'den bu yana ağır makine imalatları sektöründe faaliyet gösteren Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin İş Geliştirme Grubu Genel Müdürü Şevket Alacacı da, Akkuyu NGS Projesi'nde yer alarak, Rus uzmanlarla çalışma konusunda büyük bir deneyim edindiklerini söyledi.

Akkuyu NGS'de şimdiye kadar yaklaşık 2 bin ton çelik imalatı gerçekleştirdiklerini belirten Alacacı, "Akkuyu'da yaptığımız imalat işlerine devam edeceğiz. Burada edindiğimiz bilgi birikimi, bize hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli referanslar kazandırıyor. Akkuyu'da kazandığımız deneyim, gelecekte bize yeni kapılar açacak" diye konuştu.

'ROSATOM İŞ BİRLİĞİ VE KÜRESEL VİZYON'

Alacacı, Rosatom ile çalışmanın şirketlerine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu iş birliği Türkiye dışındaki projelere katılım ihtimalini doğuruyor. "Akkuyu sayesinde bir know-how oluşturduk. Bu da gelecekte daha büyük, uluslararası projelerde yer almamızın yolunu açıyor."

Akkuyu NGS'nin, Türk firmalarının teknik kabiliyetlerini geliştirmesinde dönüm noktası olduğunu kaydeden Alacacı, "Eskiden yalnızca 4'üncü sınıf güvenlik ekipmanları Türkiye'de üretilebiliyordu. Bugün 3'üncü sınıf, hatta 2'nci sınıf güvenlik ekipmanları üzerinde çalışabiliyoruz. Bu, Türk sanayisinin geldiği noktayı gösteriyor. Edindiğimiz deneyim, gelecekte çok daha geniş projelere katılmamıza önemli bir zemin oluşturuyor. Amacımız, dünya çapında önde gelen firmalarla iş birliğini büyüterek, uzun soluklu projelerde yer almak" dedi.

Akkuyu'da elde edilen kazanımların yalnızca teknik değil, aynı zamanda tanınırlık anlamında da büyük fırsatlar doğurduğunu belirten Alacacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projede yer aldığımızı duyan yabancı firmalar tesislerimizi ziyaret ediyor ve kabiliyetimizi yerinde görüyor. Bu da önümüzü açıyor. Akkuyu, Türk sanayicisi için olduğu kadar Türkiye'nin enerji geleceği için de çok önemli bir adım. Bu projede yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı."