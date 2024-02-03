Akhisar'da servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
Akhisar'da Atatürk Mahallesi Prestij Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir servis minibüsü alev aldı. İçerisinde yolcu olmadığı belirlenen minibüs, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının araç kontağından çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Akhisar'da servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Prestij Caddesi üzerinde S.C'nin kullandığı 45 J 8804 plakalı servis aracı, seyir halindeyken alev almaya başladı.
İçerisinde yolcu olmadığı belirlenen minibüs, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Minibüs kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından ilk belirlemelere göre yangının araç kontağından çıktığı öğrenildi.
Olay ile ilgili polis inceleme başlattı.