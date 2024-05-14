Akdeniz Yeşil Haftası İstanbul'da Başladı

Akdeniz İçin Birlik (UfM) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) işbirliğinde organize edilen Akdeniz Yeşil Haftası programı (Mediterranean Green Week) İstanbul'da başladı.

İki gün sürecek olan Akdeniz Yeşil Haftası programının ilk günkü oturumuna, Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri Nasser Kamel, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Walid Fayad, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, OECD İstanbul Merkezi Başkanı Achraf Bouali, Slovenya Başbakanlık Sekreteri Masa Kociper, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) Koordinatörü Tatjana Hema ve Avrupa Komisyonu Çevre Departmanı Genel Müdürü Florika Fink-Hooijer ile çok sayıda yerli ve yabancı kuruluşun temsilcisi katıldı.

Akdeniz Yeşil Haftası Paneli, Akdeniz çevresinde ve ötesinde hızlı, etkili ve adil bir sürdürülebilir kalkınma için hükümetleri, iş ve finans dünyasını, uluslararası kuruluşları, sivil toplumu, bilim insanlarını ve uluslararası izleme programlarını bir araya getirerek iklim, su, çevre, toprak, ormanlar, biyoçeşitlilik, denizler ve enerji konularında koordinasyonu sağlayarak bu alanlardaki tehditleri ele almayı amaçlıyor.

Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri Kamel, panelde yaptığı çevrim içi konuşmada, "Avrupa-Akdeniz bölgesi, daha kararlı ve azimli bir yeşil dönüşüme duyulan ihtiyacı kanıtlayan çevresel zorluklarla dolu bir kavşak noktasındadır." dedi.

Kamel, karşı karşıya olunan zorluklarla güçlü bir şekilde yüzleşmek için sürdürülebilirlik bilincine sahip topluluklar yetiştirilmesinin şart olduğunu söyledi.

OECD İstanbul Merkezi Başkanı Bouali ise bölgenin karşı karşıya olduğu çevre, enerji ve iklim sorunlarını ele alma konusundaki ortak sorumluluğu hatırlatarak "Bugün hepimiz için sürdürülebilir kalkınmayı ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etme taahhüdümüzü yenileme zamanıdır. Diyaloğu ilerletmek, stratejiler oluşturmak ve dirençli bir Akdeniz için anlamlı bir değişim yaratacak ortaklıklar kurmak üzere bu fırsatı değerlendirelim." diye konuştu.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Fayad'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Panelde konuşan Lübnan Enerji ve Su Bakanı Walid Fayad, bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bölgenin büyük zorluluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Fayad, buna yönelik hızlı çözümler hazırlanması ve hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Lübnan'da su ve elektrik temelli ihtiyaç kaynaklarında yapısal sorunlar bulunduğunun altını çizen Fayad, bu sorunların ülke ekonomisini derinden etkilediğini kaydetti.

Fayad, yenilenebilir enerjiye geçişin önemine işaret ederek hidroelektrik alanında gümrük vergilerini kaldırdıklarını belirtti.

Lübnan'ın halihazırda, enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25'ini yenilenebilir enerjiden elde ettiğini söyleyen Fayad, yenilenebilir enerji geçişinde hızlı olunması gerektiğini vurguladı.

Fayad, bölgede barış olmadan sürdürülebilirlik olmayacağını ve stabil olmayan bölgede gayretlerin sonuçsuz kalacağını kaydederek Gazze'de acil ateşkes olması gerektiğini dile getirdi.

"Bölgemizde geleceğin senaryolarını şimdiden yaşıyoruz"

Panele konuşan İklim Değişikliği Başkanı Hasar ise küresel sıcaklık artışına işaret ederek Akdeniz'deki sıcaklık artışının küresel sıcaklık artış ortalamasının üzerinden olduğunu vurguladı.

"Bölgemizde geleceğin senaryolarını şimdiden yaşıyoruz." diyen Hasar, Türkiye'nin 2023'te iklim değişikliğinin sonucu olarak çok sayıda iklim değişikliği felaketiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Hasar, iklim değişikliğiyle ilgili öncü rol almak istediklerini belirterek yaklaşık 250 eylem planı hazırladıklarını ve bölgeyi iklim değişikliğine adapte etmek için adımlar atılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Türkiye'de koruma altına alınan alanların sayısını arttırdıklarını kaydeden Hasar, 2030'da bunu OECD ortalamasını iki katına çıkarmak istediklerini aktardı.

Hasar, Akdeniz bölgesinin iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkati çekerek "Akdeniz'i iklim değişikliğinden korumak hepimizin görevi." dedi.

Öte yandan, panelde söz alan Slovenya Başbakanlık Sekreteri Kociper de Akdeniz Yeşil Haftası Paneli vasıtasıyla bölgesel ve küresel sorunların yeniden gündeme getirilmesinin önemine işaret ederken BM Koordinatörü Hema da yeşil enerjiye geçiş için çalışmaların artırılması gerektiğini aktardı.