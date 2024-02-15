Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu
Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti. Balıkçılar teknelerini barınağa bağlarken bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi. Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.
Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.
Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.